سعد معبد رئيسا لشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة 

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف سعد محمد أحمد معبد، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة، والعضو المنتدب لها.





يأتى تكليف معبد، خلفا لـ رضا متولى، الذى قدم له المهندس يحيى زكريا، الشكر على جهوده خلال فترة عمله. وكان معبد يشغل عدة مناصب، آخرها مستشارا لرئيس مجلس إدارة شركة للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.

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