مصر تستحوذ على 5 جوائز من جائزة الطيب صالح للإبداع 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 04:28 مساءً - أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي، اليوم، عن أسماء الأعمال الفائزة في الدورة الثالثة عشرة للجائزة، لعام 2023، تخليداً لذكري الأديب العالمي الطيب صالح.

وأعلنت الجائزة عن اختيار الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة قطر، شخصية العام.

وفي فرع الرواية أعلنت الجائزة عن فوز الكاتبة المصرية علياء عبد المولى هيكل، بالمركز الأول عن رواية "الخروج من البئر"، وفاز بالمركز الثانى الكاتب السودانى منصور إدريس حسن محمد عن رواية "طحلب أزرق"، وفاز بالمركز الثالث الكاتب المصرى عادل سعد محمد سعد، عن رواية "الكحكح وما الدنيا إلا مسرح كبير".

وفي فرع القصة القصيرة، فاز بالمركز الأول العراقي ميثم هاشم طاهر عن مجموعته القصصية "وشام النمور"، وبالمركز الثانى فازت الكاتبة المصرية أميمة عز الدين عن مجموعتها "الموتى لا يستقبلون الصباح"، وبالمركز الثالث فازت الكاتبة المصرية أسماء شفيع عبد الهادي عواد عن مجموعتها القصصية "امرأة الحجر".

وفي فرع الدراسات النقدية حول "نقد الشعر العربي الإفريقي"، فاز بالمركز الأول المغربي عبد الرحيم وهايبي الخياط، عن "شعرية الأرض من محمد مفتاح الفيتوري"، وبالمركز الثانى فاز المصرى الدكتور أحمد الصغير عن "التحليل السيمائي – دراسة ديوان أنت واحدها وهي وأعضاؤك انتثرت للشاعر محمد عفيفي مطر"، وبالمركز الثالث فاز السودانى بشري مهدي خريف، عن "الأنساق الثقافية الأفريقية في الشعر العربي – دراسة في دواوين صلاح أحمد إبراهيم".