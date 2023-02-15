خالد ميري: عيادة للتأمين الصحي داخل مقر نقابة الصحفيين لتقديم كافة الخدمات الصحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:30 مساءً - أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الاخبار والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تم الاتفاق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على إقامة عيادة للتأمين الصحي داخل مقر نقابة الصحفيين، لتقديم كافة الخدمات الصحية لجميع الصحفيين أعضاء النقابة مع توفير سيارة إسعاف تحت تصرف النقابة.

وقال خلال اللقاء الذي عقده اليوم مع رواد المهنة ، بمقر نقابة الصحفيين، أنه لن تحدث زيادة في بدل النكنولوجيا للصحفيين المشتغلين ، دون زيادة البدل للمحالين للمعاش بنسبة النسبة المقررة كل مرة.

ووعد ميري بتكريم اثنين من رواد الصحفيين كل عام على أن تختارهم رابطتهم ..مشيرا إلى أن النقابة لن تتأخر في تقديم كافة الخدمات للصحفيين الرواد، موضحاً أنه يعمل حاليا على توفير موارد جديدة لمشروع العلاج .. كاشفا عن وجود نقلة قوية فيما يتعلق بالمشروع خلال الفترة المقبلة

وأشار خالد ميري إلى أنه سيتم الإنتهاء من الواجهة الرئيسية للتقاية نهاية الشهر الجاري على أن يتم إجراء الانتخابات فى النقابة.

ومن جانبهم أكد عدد من قيادات الرابطة وأعضائها تأييدهم ومساندتهم للكاتب الصحفي خالد ميري لمنصب نقيب الصحفيين، في ضوء تاريخه المهني والنقابي، المتميز وقدرته على النهوض بمسيرة الاداء النقابي فى المرحلة المقبلة.

وأشاروا الى أنهم سيتواصلون مع زملائهم أعضاء الجمعية العمومية من أجل التأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة ، فى الانتخابات التي تجري وسط مناخ ديمقراطي ، وتحت إشراف قضائي كامل.