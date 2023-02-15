وزير الخارجية يلتقي مع وزير خارجية جزر القمر على هامش أعمال المجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:29 مساءً - التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم ١٥ فبراير ٢٠٢٣، مع وزير خارجية جزر القمر "ظهير ذو الكمال"، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة ٤٢ للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره على تولي جزر القمر الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لمدة عام، وذلك خلال قمة الاتحاد المقرر عقدها يومي ١٨-١٩ فبراير الجاري، معرباً عن ثقة مصر في قيادة جزر القمر للاتحاد الإفريقي في تلك المرحلة التي تواجه فيها القارة العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما أكد الوزير شكري على دعم مصر لرئاسة جزر القمر للاتحاد، والتطلع للتنسيق والعمل المشترك نحو تعزيز العمل الإفريقي الجماعي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن اللقاء تناول أيضاً بحث مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وجزر القمر، والبناء على لقاء قيادتي البلدين في مصر عام ٢٠١٩ خلال ترؤس رئيس جزر القمر لوفد بلاده في منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين. وقد وجه وزير الخارجية الدعوة لوزير خارجية جزر القمر لزيارة مصر من أجل دفع التعاون المشترك قدماً. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن السيد سامح شكري أكد على اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع جزر القمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، والتطلع لتعزيز دور الشركات المصرية في المساهمة في تنفيذ مشروعات "خطة جزر القمر البازغة ٢٠٣٠"، وكذا التعاون في مجالات الصيد البحري وإنشاء المزارع السمكية، مع تقديم مصر الدعم في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وكذا المنح التي يقدمها الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين اتفقا في نهاية اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار الإرادة المشتركة نحو تعزيز العمل تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.