”الزراعة” تستعرض ملخصا بالأنشطة الإرشادية والخدمية والبحثية والانتاجية لمعهد بحوث أمراض النباتات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:29 مساءً - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على اهم انشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يناير الماضي، اشتمل على أنشطته البحثية والخدمية والإرشادية والخدمية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، انه تم خلال يناير الماضي، وضمن متابعة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، تم المرور علي محاصيل بنجر السكر والبصل والثوم في محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية والبحيرة و القليوبية و بني سويف و المنيا للوقوف على حالة المحاصيل، لافتا الى انه تم المرور على محافظات: المنيا، أسيوط، الاسماعليه، الغربيه، والدقهليه، لمتابعة محاصيل الخضر: البطاطس، الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الخيار، الكوسة، البازلاء، الكرنب، الفاصولياء، الفراولة، حيث تم من خلال باحثي المعهد دعم المزارعين بالتوصيات الخاصة بهذه الفترة

واضاف خليل انه تم المرور ايضا على منطقة توشكى وشرق العوينات وفحص زراعات النخيل الخاصة، فضلا عن المرور علي زراعات القمح بمحافظات الشرقية و كفرالشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية، كذلك زراعات الفول البلدي والعدس والبرسيم الحجازي بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والإسماعيلية والشرقية والقليوبية والدقهلية والجيزة والفيوم والوادي الجديد وأسيوط و توشكى.

وفيما يتعلق بالنشاط البحثي، اشار مدير المعهد، انه تم خلال يناير نشر عدد 5 بحوث علمية، وفي إطار النشاط الارشادي، تم تنفيذ 59 مدرسة حقلية فى محافظات: كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، القليوبية، بور سعيد، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، السويس، الوادى الجديد، أسوان، و الأقصر علي محصول القمح.

وتابع خليل انه ان خلال يناير ايضا فحص عدد (377) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخلولها من الناحية المرضية، فضلا عن فحص عدد (145) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة، والإشتراك فى أعمال (15) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانىء الوصول المختلفة، وفحص عدد (55) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كذلك فحص عدد (22) طرد بهم تقاوى محاصيل مختلفة.