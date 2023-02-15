مكتب التمثيل العمالي بروما ينهي مشكلة ورثة مواطن مصري مع ”التأمينات الإيطالية”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء عن قيام مكتب التمثيل العمالي بدولة إيطاليا، بالتدخل العاجل لإنهاء مشكلة ورثة مواطن مصرى كان يعمل فى إيطاليا ومساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة سرعة التجاوب والتواصل مع العمالة المصرية بالخارج لتذليل كافة العقبات أو التحديات التي تواجههم في بيئة العمل.

وقال بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء أن "الوزير" تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة الإيطالية روما ،برئاسة الملحق العمالي محمود حمزاوي أفاد فيه أن " المكتب " تلقى التماس المواطنة ع.ج.أ المقيمة بمحافظة البحيرة بشأن تضررها من وقف صرف المعاش المقرر لها شهريا من قبل التأمينات الايطالية INPS دون معرفة أسباب الوقف ، وعلى الفور قام المكتب بالتواصل مع كل من سيتي بنك المختص بتحويل المعاشات لمستحقيها خارج إيطاليا وكذلك مكتب التأمينات الايطالي المختص بالملف التأميني للمواطنة، وتم تذليل كافة العقبات واتخاذ ما يلزم في هذا الصدد .

ونوه الملحق العمالى فى تقريره ، أنه بناء على ما سبق تم استئناف صرف المعاش المستحق للمواطنة ، واستلامها قيمة معاش شهر فبراير الجاري بما يعادل نحو 27 ألف جنيه، واستمرار صرف هذا المعاش بشكل منتظم اعتبارا من الشهر القادم ، وقد تقدمت المواطنة بخالص الشكر والتقدير للوزارة والمكتب العمالى على الجهود المبذولة وحصولها على مستحقاتها .