وزيرة الهجرة تتفقد توسعات مبادرة «قدم صحيح» بمستشفيات جامعة أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - استهلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارتها لمحافظة أسوان اليوم بزيارة مستشفيات جامعة أسوان لتفقد توسعات مبادرة "قدم صحيح" فى إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى غير القادرين حماية لهم من البتر.





رافق وزيرة الهجرة فى زيارتها لجامعة أسوان، السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وسارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية، والدكتور محمد إسماعيل الأنصارى مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت.



وكان فى استقبال الوزيرة ومرافقتها الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة عن محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة أسوان.

وتضمنت زيارة الوزيرة تفقد غرفة "قدم صحيح" داخل مستشفيات جامعة أسوان، والاستماع إلى طبيعة الخدمة التى تقدمها الغرفة للمرضى، وإهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان تماما.



وخلال تفقدها لتوسعات مبادرة قدم صحيح، ثمنت الوزيرة التعاون المثمر بين المكتب الكويتى للأعمال الخيرية وجمعية النجاة الكويتية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومحافظة أسوان لمحاربة أعراض وتبعات واحد من أكثر الأمراض شيوعا بين الأهالى وهو القدم السكرى، من أجل حماية المرضى من الوصول لمرحلة البتر وحفاظا على حياتهم.



وأشادت وزيرة الهجرة، بالجهود التى تبذل فى مستشفى أسوان الجامعى، مشيرة إلى أنها ناقشت مع إدارة المستشفى كل الاستعدادات لدعم الجهود الطبية بتنظيم زيارات لخبراء من الأطباء بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.



وأشاد السفير غانم الصقر سفير دولة الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، بجودة الخدمة التى تقدمها مبادرة "قدم صحيح"، مؤكدا تقديره وامتنانه بالتعاون المثمر بين المؤسسات الأهلية التنموية فى الكويت ومصر، فيما ثمنت سارة المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية، الجهود الكبيرة التى تقدمها مبادرة "قدم صحيح" التى تستهدف الفحص والكشف عن مرضى القدم السكرى غير القادرين.



وقال الدكتور محمد إسماعيل الأنصارى، مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، إن مبادرة "قدم صحيح" من المبادرات المهمة فى العمل التنموى ولا سيما أنها تخدم مرضى القدم السكرى وهم بأعداد ليست بالقليلة، مشيدا بالجهود التى تقوم بها مؤسسة صناع الخير وامتداد أنشطتها الخيرية لنواحى متعددة ساهمت بشكل فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فى محافظات الجمهورية المختلفة.