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جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة، ومواصفات ورقتى الأسئلة والإجابة.
وتشمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 85% أسئلة موضوعية أو اختيار من متعدد و15% مقالية، على أن يتم إعداد الامتحانات من بنوك الأسئلة، وتكون مناسبة لوقت الامتحان وخالية من الأخطاء.
وتقسم أسئلة الامتحان إلى 30٪ للفهم و40٪ للتطبيق و30٪ لحل المشكلات والإبداع، كما تسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة للإجابة عن الأسئلة المقالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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