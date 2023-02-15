10 معلومات عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أبرز ملامح امتحانات الثانوية العامة، ومواصفات ورقتى الأسئلة والإجابة.

وتشمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 85% أسئلة موضوعية أو اختيار من متعدد و15% مقالية، على أن يتم إعداد الامتحانات من بنوك الأسئلة، وتكون مناسبة لوقت الامتحان وخالية من الأخطاء.

وتقسم أسئلة الامتحان إلى 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع، كما تسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة للإجابة عن الأسئلة المقالية.