«مصر للمعلوماتية» تمنح درجة البكالوريس المزدوج مع 3 جامعات دولية

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، موافقة واعتماد مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على الاتفاقيات الثلاث التى أبرمتها مع (جامعة Ottawa بكندا، وجامعة ميناسوتا توين سيتيز الأمريكية، وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية) ليحصل بموجبها الطلاب على بكالوريوس مزدوج منها ومن الجامعة الأجنبية الشريكة.





وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية فى تصريح اليوم الأربعاء، أن الاتفاقيات الثلاث تأتى فى إطار الالتزام بتوجه الدولة لعقد توأمة وشراكات مع الجامعات العالمية الكبرى، إضافة للجهود المتواصلة للدولة ممثلة فى وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالى والبحث العلمى، لمد جسور التعاون والتواصل مع أبرز المؤسسات الأكاديمية المرموقة والعريقة مثل جامعة University of Ottawa بكندا، وPurdue University West Lafayette بالولايات المتحدة الأمريكية، وUniversity of Minnesota Twin Cities الأمريكية، ليصبح بذلك طلابنا لدى كل منهم شهادة مصرية وأخرى دولية من كبرى الجامعات العالمية المرموقة، مما يجعله خريج دولى مؤهل للعمل فى كبرى المؤسسات العالمية.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن هذه الاتفاقيات بموجبها سيحصل أبناؤنا من طلاب كليات (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال) ممن ينطبق عليهم الشروط، على بكالوريوس مزدوج فى بعض التخصصات والبرامج التى نقدمها لطلابنا فى الكليات الثلاث، فضلا عن تعزيز الجهود والعمل المشترك بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الأجنبية الشريكة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة القائمة على تبادل المعرفة والخبرات مع تنظيم الندوات والمؤتمرات المشتركة ونشر الأبحاث، بهدف تمكين الطلبة من تحقيق أقصى فائدة فى مسيرتهم التعليمية، وإعدادهم بالشكل الأمثل، وبما يناسب احتياجات سوق العمل المحلى والدولى.

وقال الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "إن جامعة مصر للمعلوماتية نجحت خلال الفترة الماضية بعقد اتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية مرموقة ذات تصنيف عالمى عال، وهو ما يجعلنا نمنح الطلاب درجات علمية مزدوجة، حيث يحصل الناجحون على درجة علمية من جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأجنبية الشريكة، بحيث يقضى المرشحون الناجحون عامهم الأخير فى الحرم الجامعى للشريك بالخارج، مع بعض المقررات المدمجة التى تقدمها الجامعة الشريكة خلال السنوات الأولى من دراستهم فى مقر جامعة مصر للمعلوماتية".

وأضاف حسن أنه تم توقيع اتفاقية مع جامعة ميناسوتا توين سيتيز الأمريكية، والتى تحتل المرتبة ال 34 فى علوم الحاسب طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2023، كما تم الاتفاق على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة بوردو ويست لافاييت الأمريكية والتى تحتل المرتبة الرابعة فى الهندسة طبقا لتصنيف (U.S. News) لعام 2023 وذلك فى برنامج هندسة الحاسب الآلى، وكذلك الهندسة الكهربائية، بالإضافة لمنح درجة الماجستير المهنى فى أمن المعلومات من قسم علوم الحاسب بـ Purdue University West Lafayette، كما تم الاتفاق أيضا على منح درجة بكالوريوس مزدوج من جامعة مصر للمعلوماتية وكلية Telfer للإدارة بجامعة أوتاوا - University of Ottawa والمصنفة ضمن أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال فى العالم لحصولها على التاج الثلاثى للاعتماد.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هى (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال، والتسويق الرقمى والتجارة الإلكترونية، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.