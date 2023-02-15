وزيرة الهجرة: تأسيس شركة وصندوق لدمج المصريين بالخارج فى المشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية؛ تناولت أوضاع الجاليات المصرية بالخارج وجهود الدولة فى عدد من الملفات والمبادرات المطروحة والتيسيرات والمحفزات المقدمة لهم خلال الوقت الراهن، والإجراءات التنفيذية لجذب استثمارات المصريين بالخارج إلى الداخل، إضافة إلى بحث التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأدار الندوة الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، بحضور المستشار عادل بريك، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أعضاء الهيئة، مروة السيسى، الأمين العام للهيئة.

وفى بداية الندوة، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، بالسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأكد أن الزيارة تأتى فى توقيت بالغ الأهمية لترسيخ وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن الوزارة حققت نجاحات كبيرة منذ إنشائها فى سبتمبر 2015 تلبية لنداءات أبنائنا بالخارج، فهم جزء لا يتجزأ من وطننا -بل على المستوى الشخصى أعتبرهم ممثلين وسفراء لبلادنا بحضارتها وثقافتها وأخلاقها المتفردة.

وقال الشوربجى إنه خلال السنوات القليلة الماضية ظهر جليا الاهتمام الكبير الذى أولته القيادة السياسية للمصريين بالخارج، وذلك من خلال مبادرات رسمية تولتها وزارة الهجرة لإدارة ورعاية شئون المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة حيث تعتبر الوزارة هى الجهة الرئيسية للتواصل معه، وقد نجحت بشكل كبير وملموس فى ذلك.

وأضاف أن الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص على مشاركة المصريين بالخارج فى كل شأن مصرى ودعم حقوقهم السياسية والاجتماعية من خلال مشاركتهم الفعالة، بشكل يعظم انتمائهم للدولة المصرية؛ ففى مؤتمر الشباب الأخير كانت القيادة المصرية حريصة على إبراز العناصر الناجحة والمتميزة من أبنائنا بالخارج من خلال تسليط الضوء عليهم وعقد لقاءات صحفية وإعلامية معهم، وكانوا حقا نماذج مشرفة وعلى درجة كبيرة من الوعى بقضايا الوطن ورؤية القيادة السياسية المصرية.

وتابع بأن الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مهام المسؤولية؛ أطلقت فعاليات ومبادرات كثيرة تخدم أبنائنا بالخارج فى العديد من المجالات، سواء فى الإسكان، الاستثمار، التدريب، الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية، توفير فرص العمل، إحياء الجذور وغيرها كثير، وجاءت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ومؤخرا كارثة الزلزال الذى ضرب سوريا وتركيا؛ لتؤكد جميعها وتكشف أهمية الدور الذى قامت به الدولة ممثلة فى وزارة الهجرة وبتوجيهات القيادة السياسية فى التواصل الناجح مع أبنائنا بالخارج وتذليل كافة الصعاب أمامهم.

وأشار إلى أن العالم أجمع يمر بتحديات اقتصادية صعبة للغاية، ومصر ليست بمعزل عن المجتمع الدولى وقضاياه، الأمر الذى يتطلب من الجميع تكثيف العمل والإنتاج لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، أما أبنائنا فى الخارج فدورهم بالغ الأهمية من خلال المساهمة الفاعلة فى استغلال الفرص الاستثمارية التى توفرها الدولة.

ونوه باستعداد الهيئة الوطنية للصحافة للتنسيق والتعاون مع وزارة الدولة للهجرة فى تنفيذ توجهات الدولة فى مختلف الملفات وفيما يتعلق بشئون المصريين بالخارج ودعم كافة المبادرات التى تستهدف صالح الوطن والمواطنين.

ومن ناحيتها، أعربت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها بتواجدها فى الهيئة الوطنية للصحافة، موجهة الشكر للمهندس عبدالصادق الشوربجى على تنظيم هذه الندوة مع كوكبة من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وأكدت أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على إيجاد العديد من المحفزات والمميزات المخصصة للمصريين بالخارج وفقا لما جرى التعرف عليه من طلباتهم خلال التواصل معهم، سواء بطريقة مباشرة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج أو الجولات الخارجية أو من خلال مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

وأشارت الوزيرة إلى العمل على إعداد تطبيق إلكترونى واحد للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتيسير وصول المصريين بالخارج لكافة تلك المميزات، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج فى جميع مجالات التنمية وتوفير جميع الامتيازات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التى تطلقها وزارة الاتصالات.

وأوضحت أنه جرت الاستجابة لمطالب أسر المصريين بالخارج حول تعديل مواعيد امتحانات "أبناؤنا فى الخارج" واعتماد العام الدراسى على فصلين دراسيين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك تمت الاستجابة لتوفير فرصة استثنائية لمدة سنة لتوفيق أوضاع الأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، فضلا عن طرح شهادات ادخار دولارية وودائع ذات عائد مرتفع بالبنك الأهلى وبنك مصر وتوفير مشروعات سكنية وأراضى بتخفيضات وأسعار تفضيلية مخصصة للمصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الإسكان وإقرار تخفيضات غير مسبوقة على تذاكر الطيران على مدار 216 يوما والتى تصل لنحو 25% للزوجة و33% لاثنين من الأبناء وكذلك فتح السن للأطفال حتى 15 عاما وتخفيض التذاكر لطفلين اثنين.

وشدد على تفعيل دور إدارة الشكاوى للعمل على مدار 24 ساعة استجابة للمشاكل الرئيسية للمصرين بالخارج، وتواجدها شخصيا وفريق العمل بالوزارة بصفحات المصرين بالخارج بكافة دول العالم للتفاعل المباشر معهم.

ولفتت إلى أنه جار العمل على إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج إلى جانب النقاش معهم حول أفضل المجالات التى يرغبون فى الاستثمار فيها للخروج بهيكل إدارى وتنفيذى من المساهمين وتذليل أى عقبه تواجهها لتحمل الشركة شعار "من المصريين للمصريين"، وكذلك بحث إنشاء صندوق استثمارى يستهدف دمج المستثمرين بالخارج فى المشروعات القومية.

وخلال الندوة، جرى فتح باب المناقشات مع الوزيرة والتى دارت حول مهلة التيسيرات الممنوحة للمصريين بالخارج فيما يتعلق باستيراد السيارات وتشكيل تكتلات فى الخارج تدعم التجارة والصادرات المصرية إلى جانب التمثيل التجارى ومواجهة الشائعات والاستفادة من الطيور المهاجرة فى البحث العلمى داخل مصر وحلول الوزارة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

واستكملت بأن مبادرة وقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج كانت حلما وتحقق، وأنه تم العمل على توفير تيسيرات لاستقدام سيارة من الخارج والتى من المقرر أن تنتهى فى 14 مارس المقبل ووافق مجلس النواب مبدئيا على مدها شهرين إضافيين.

وأوردت أنه جرى التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصرى بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنية المصرى وقت الصرف ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض وإتاحة الشراء من المناطق الحرة فى مصر وتم التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية بجانب إعادة النظر فى قيمة الودائع وتقسيم السيارات إلى 3 فئات بحسب إمكانياتها هذا بجانب منح تخفيضات تصل إلى 30%.

وواصلت بأن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" أهم الملفات التى تعمل عليها الوزارة تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوفير تدريب مهنى بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

وأردفت بأن الوزارة تعتزم التوسع فى المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة وكذلك الخطة المستقبلية لافتتاح 7 مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية بالوجه البحرى فى إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلى والدولى.

واختتمت بأن الوزارة تولى أهمية لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن مع ضرورة الحفاظ على الهوية المصرية بين المصريين بالخارج (خاصة أبناء الجيل الثانى والثالث والرابع)، وذلك من خلال تدعيم الروابط مع وطنهم الأم وزيادة الانتماء والولاء لديهم بهدف تكوين رأى عام وطنى بين المصريين بالخارج يساند القضايا القومية والوطنية.