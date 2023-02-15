التضامن تعلن انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، انتهاء اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 من أعمالها، والتى عقدت على مدار يومين برئاسة شرفية من رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعى منى الشبراوى.





واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدها من خلال اللجان المحلية التى تم عقدها فى المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، و11 أما بديلة، و18 أما لابن من ذوى الإعاقة، و6 أمهات من ذوى الإعاقة، و3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، و11 أما من الرائدات الاجتماعيات، و5 متطوعات من قرى حياة كريمة، و5 حاصلات على مشروع اقتصادى.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أما مثالية أولى على مستوى المحافظات، واختيار أم مثالية واحدة من كل فئة، مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة، وأم شهيد للشرطة، بإجمالى عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.

حضر اجتماعات اللجنة ممثلو الأزهر الشريف، والمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ووزارة الثقافة، وكلية التربية بجامعة عين شمس، والهلال الأحمر المصرى، والمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، واتحاد هيئة المستثمرين العرب، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية الاورمان، وممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى عدد من مديرى الإدارات العامة المعنية بالحدث بالوزارة.