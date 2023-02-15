رئيس الوزراء: مشاركة السيسى فى القمة الحكومية بدبى ناجحة بكل المقاييس

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى أشار فى مستهله إلى أبرز الفعاليات الرئاسية التى شهدها هذا الأسبوع.





تناول الاجتماع مخرجات مؤتمر القدس رفيع المستوى الذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطينى، وعاهل الأردن، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورؤساء وفود الدول الأعضاء بالجامعة، لافتاً إلى أن الرئيس أكد أمام المؤتمر موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، بالتشديد على أنها ذات أولوية لدى مصر والعرب، وأن الجهود ستتواصل من أجل التهدئة والإعمار ودعم صمود الشعب الفلسطينى.

كما أشاد رئيس الوزراء بنتائج مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كضيف شرف، على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، فى القمة العالمية للحكومات التى عقدت فى إمارة دبى، وشهدت المشاركة الأكبر لمصر على مدار نسخ القمة.

وأكد مدبولى أن هذه المشاركة ناجحة بكل المقاييس، مشيرا إلى الرسائل المهمة التى طرحها الرئيس السيسى خلال فعاليات القمة، وتضمنت عرض السياق الذى تعيشه مصر لإدراك حجم الإنجاز الذى يتحقق برغم التحديات، إلى جانب شرح أهم استراتيجيات وأولويات الدولة المصرية، على المستويين الاقتصادى والتنموى، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التى تربط مصر بالبلدان العربية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى افتتاح الرئيس للدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، وكذا افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز"، حيث توجه مدبولى بالشكر والتقدير إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، مثمناً الدور الفاعل الذى يقوم به لتوفير وضخ العديد من المنتجات والسلع، بما يسهم فى سد الفجوات وتلبية احتياجات المواطنين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من الأنشطة التى قام بها خلال هذا الأسبوع، حيث أشار إلى نتائج جولته بعدد من المشروعات بمدينة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أنها شملت 3 مشروعات ضخمة فى القطاع الصناعى، ومشروعا عقاريا مهما، يتم تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكداً دعم الدولة للقطاع الخاص والحرص على إطلاق طاقاته فى العديد من مجالات الاقتصاد المصرى.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى جانبا من جولته بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وخاصة تفقد مشروعات التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج، لافتاً إلى أن الدولة وضعت خطة لتطوير الشركة، بهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للقطن المصرى من خلال تطوير مراحل الانتاج المختلفة، وصولاً إلى المنتج النهائى، مجدداً التأكيد على ضرورة أن يكون العمل فى المصانع التى يتم تطويرها فى هذا القطاع وفق منظومة ادارة وتشغيل وتسويق مختلفة تتم الاستعانة فيها بالقطاع الخاص، الذى يتميز فى ذلك.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، الترتيبات المتعلقة بالإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أهمية قيام الجهات الـ 14 الجاهزة للانتقال فى المرحلة الأولى، باتخاذ اللازم نحو التجهيز لانتقال العاملين بها إلى مقراتها بالحى الحكومى اعتباراً من أول مارس القادم، مستعرضا 14 وزارة وجهة جاهزة للنقل بداية مارس، وما سيتبعها من وزارات وجهات أخرى على التوالى.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتكثيف الدور الإعلامى لتعريف الموظفين المنتقلين إلى العاصمة بكافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة النقل إلى الحى الحكومى، كما كلف بتوفير حافز الانتقال للموظفين بجهات المرحلة الأولى مع بدء عملية النقل.