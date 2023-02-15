الصحة: افتتاح 64 قسما للعلاج الطبيعى فى 18 محافظة خلال 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح 64 قسماً للعلاج الطبيعى بمراكز ومستشفيات 18 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال عام 2022، وذلك تمهيداً لتوفير خدمات العلاج الطبيعى بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار سعى الوزارة الدائم لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.





وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أنه تم افتتاح 64 قسماً للعلاج الطبيعى بمراكز ومستشفيات محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف ودمياط وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد والدقهلية والشرقية والغربية والجيزة والقاهرة ودمياط وسوهاج والإسكندرية وأسيوط.

وأضاف عبد الغفار أنه تم تفعيل العيادات المسائية بأقسام العلاج الطبيعى بمستشفيات حميات الفيوم بمحافظة الفيوم ونجع حمادى العام والوقف المركزى وأبو تشت المركزى بمحافظة قنا، ومستشفيات محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ.

وتابع: إنه تم تفعيل دور العلاج الطبيعى بوحدات الكلى بمستشفيات محافظتى الوادى الجديد والشرقية، كما تم تفعيل دور العلاج الطبيعى فى وحدات الغسيل الكلوى بمستشفيات سمسطا والواسطى بمحافظة بنى سويف، مضيفاً أنه تم تنفيذ بروتوكول العلاج الطبيعى بأقسام الكلى بمستشفيات كفر الشيخ العام ودسوق العام والحامول المركزى بمحافظة كفر الشيخ، وإرفاق البروتوكول بتذكرة المريض، وذلك تمهيداً لتفعيل دور العلاج الطبيعى لمرضى الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، الدكتور محمد حسنين، أنه تم عقد دورات تدريبية وورش عمل حول دور العلاج الطبيعى فى علاج مرضى الغسيل الكلوى وتأهيل ما بعد إصابات الملاعب والتأثير السلبى للوزن الزائد على التهابات مفصل الركبة وتشوهات العمود الفقرى، بالإضافة إلى دور العلاج الطبيعى فى علاج وتأهيل مرضى اعتلال الأعصاب للطرف العلوى، وذلك لرفع كفاءة خريجى كليات العلاج الطبيعى حرصاً على الوصول إلى أفضل معدلات للأداء.

وأضاف حسنين أنه تم عمل ندوات تثقيفية للمترددين بمراكز صحة 70 م و100م ومركز الحصرى بالسادس من أكتوبر بمحافظة القاهرة ومركز التأهيل المتكامل بسفلاق بمحافظة سوهاج، حول العمود الفقرى وضعف الإبصار، وأسباب خشونة الركبة وطرق العلاج، بالإضافة إلى التوعية بطرق الاكتشاف المبكر للجنف وهو الانحناء الجانبى للعمود الفقرى عند الأطفال والكبار.

وتابع: إنه تم عقد ندوات لتوعية طلاب المدارس ضمن حملة المدارس وتشوهات العمود الفقرى حول أهمية الوزن المناسب للحقيبة المدرسية والطريقة الصحيحة لحملها، وكذلك طرق الجلوس الصحيحة لتجنب مشاكل العمود الفقرى، وذلك لطلبة المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة أسيوط، وبنى سويف.