12 مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 12:32 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، فيديو جديد يرصد خلاله أحدث تصنيفات فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط في 2023، والذى صنف 12 سيدة مصرية ضمن أقوى 104 سيدات أعمال في الشرق الأوسط، وهن:

داليا الباز؛ نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، باكينام كفافي؛ العضو المنتدب التنفيذي لــ "طاقة عربية"، راوية منصور؛ المؤسس ورئيس مجلس إدارة رامسكو، هند الشربيني؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، فريدة خميس وياسمين خميس؛ رئيستا مجلس إدارة مجموعة الشرقيون -النساجون الشرقيون للسجاد، منى ذو الفقار؛ شريك مؤسس ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة "ذو الفقار وشركاؤها"-المجموعة المالية هيرميس القابضة- ،إلهام محفوظ؛ الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الكويتي، هيلدا لوقا؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لميتشا، أمنية قلج؛ نائب الرئيس التنفيذي؛ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنعيم القابضة للاستثمارات المالية، عبير لهيطة؛ الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، عبير حلمي صالح؛ العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة.

تم إعداد القائمة بناءً على مدى التأثير في المنطقة والأسواق، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة، وحجم الأعمال بشكل عام وسنوات الخبرة والخبرة المهنية وفترة تولي المنصب الحالي. اضغط هنا