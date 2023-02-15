”القوى العاملة” تُصدر بياناً بشأن العمال ضحايا الحادث المروري بوادي النطرون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 12:31 مساءً - الوزير حسن شحاتة يتقدم بخالص العزاء ويوجه "المديرية" بالمتابعة وصرف إعانات للضحايا

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء عن تفاصيل حادث مروري بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة،أسفرعن مصرع وإصابة عمال يومية في مجال الزراعة،وأكدت "الوزارة" أنه فور وقوع الحادث أمس الثلاثاء وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،مديرية القوى العاملة بالمحافظة بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعته وتعويض العمال المنضمين إلى قاعدة بيانات "العمالة غير المنتظمة"،وقدم الوزير واجب العزاء والمواساة إلى أسر "الضحايا".

وقال البيان: أن الوزارة تابعت من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة الحادث الأليم الذى وقع بطريق القاهرة الصحراوى الكيلو 155 بدائرة مكتب وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، والذى توفى واصيب فيه 24 عاملاً وعاملة ،من سكان مركز ابو المطامير، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بعمال اثناء ذهابهم للعمل بشركة القاهرة للإستيراد والتصدير .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة فى تقريره الذى تلقته "الوزارة" ، ان الحادث أسفر عن وفاة 4 عمال وهم :نوال عشرى بدرى ، ومريم رجب عبد الرحيم ، ومحمود احمد محمد ، و حبيبة عادل خلف ، وعدد 5 مصابين فى حالة حرجة وهم :حبيبة وليد محمد ، ونوال مصطفى السيد جويريه ، ورجب عبد الرحيم ، ومريم عشرى بدرى ، وإسراء رمضان محمد ، كما انه نتج عن الحادث اصابة عدد 15 عاملاً بإصابات طفيفة واسماؤهم كالتالى : سلمى عبد الحليم حافظ ، ونورهان على احمد ، وجهاد محد طه ، وفاطمة فوزى عيد ، وجنى كريم السيد ، وخلود خالد رمضان ، ودعاء قاسم خميس ، وهيام طارق احمد ،وآيات ابراهيم محمد ، وسارة وليد محمد ،واسراء صابر عبد العليم ، وسلسبيل أحمد مسعود ، ومريم احمد السيد ، ورحاب خليل احمد ، ويارا هانى أحمد .

واضاف مدير المديرية:" سوف نتابع ضحايا الحادث الآليم من المصابين ،والوقوف على حالتهم الصحية ، والموجودين في مستشفي اليوم الواحد بوادي النطرون" ..وقدمت المديرية واجب العزاء لأسر المتوفيين ، مؤكدة أنها سوف تقوم بصرف إعانات إستثنائية لتلك العمالة من حسابات العمالة غير المنتظمة لرعايتهم واسرهم إجتماعياً وصحياً حسب اللوائح المنصوص عليها فى القانون ، داعيين الله عز وجل ان يتغمد المتوفيين بواسع مغفرته ورحمته وان يلهم أهلهم الصبر والسلوان .