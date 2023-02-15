الحكومة: لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 12:31 مساءً - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم مقابل مبالغ مالية رغم عدم توافر شروط المسابقة لديهم مع ادعائهم تأخير موعد التقديم في المسابقة إلى يوم ٢٩ فبراير، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم، مشدداً على أن منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين الـ 30 ألف معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية، تحول دون تدخل العنصر البشري، أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار، مُوضحاً أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتقديم في المسابقة، وفقاً للشروط المعلن عنها لشغل الوظيفة، وذلك عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"، اعتباراً من 23 فبراير 2023 حتى 9 مارس 2023، دون وجود أي وسطاء، مُحذراً الراغبين في التقدم للمسابقة من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفون استغلالهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، وأن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق متصل، تتمثل الأرواق المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل، للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2023/2024، في "صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي، والمؤهل الأعلى ( إن وجد)، الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكي.

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