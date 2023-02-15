12 مصرية بين أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط فى 2023 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو يرصد خلاله أحدث تصنيفات فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال فى الشرق الأوسط فى 2023، والذى صنف 12 مصرية ضمن أقوى 104 سيدات أعمال فى الشرق الأوسط.





وأوضح الفيديو أن السيدات هن: - داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى. - باكينام كفافى، العضو المنتدب التنفيذى لــ "طاقة عربية". - راوية منصور المؤسس ورئيس مجلس إدارة رامسكو. - هند الشربينى الرئيس التنفيذى لمجموعة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH). - فريدة وياسمين خميس، رئيستا مجلس إدارة مجموعة الشرقيون - النساجون الشرقيون للسجاد. - منى ذو الفقار، شريك مؤسس ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لمجموعة "ذو الفقار وشركاؤها" - المجموعة المالية هيرميس القابضة - إلهام محفوظ الرئيس التنفيذى للبنك التجارى الكويتى - هيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لميتشا - أمنية قلج نائب الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للنعيم القابضة للاستثمارات المالية - عبير لهيطة الرئيس التنفيذى للشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس) - عبير حلمى صالح العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلى – حياة. وأشار الفيديو إلى أنه تم إعداد القائمة بناء على مدى التأثير فى المنطقة والأسواق، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضى ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التى قادتها المرأة، وحجم الأعمال بشكل عام وسنوات الخبرة والخبرة المهنية وفترة تولى المنصب الحالى.

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