مواجهة الشائعات- الحكومة: لا صحة لإمكانية التلاعب بمسابقة تعيين 30 ألف معلم

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدا أنه لا صحة لإمكانية التلاعب فى منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم.
وشدد على أن منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين الـ 30 ألف معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية، تحول دون تدخل العنصر البشرى، أو إجراء أى تعديل فى عملية الاختيار، مُوضحاً أن بوابة الوظائف الحكومية هى الآلية الوحيدة للتقديم فى المسابقة، وفقاً للشروط المعلن عنها لشغل الوظيفة، وذلك عبر الرابط التالى: "من هنا"، اعتباراً من 23 فبراير 2023 حتى 9 مارس 2023، دون وجود أى وسطاء، مُحذراً الراغبين فى التقدم للمسابقة من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفون استغلالهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، وأن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفى سياق متصل، تتمثل الأرواق المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل، للصفوف الابتدائية الأولى (الأول، الثانى، الثالث) للعام الدراسى 2023/2024، فى "صورة شخصية للمتقدم، وبطاقة الرقم القومى سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (وجهين بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسى، والمؤهل الأعلى ( إن وجد)، الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث، وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة، وإيصال الإيداع البنكى.
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