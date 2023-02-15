التموين: تخفيضات الأوكازيون ‏تصل إلى 50% ‏

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية أفاد بوصول نسب التخفيضات فى التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون إلى 50% فى الكثير من المحال المشاركة.
وأكد المتحدث الرسمى للوزارة، أن المديريات ما زالت تفتح أبوابها أمام الراغبين بالاشتراك فى الأوكازيون بتقديم المستندات المطلوبة للمشاركة به، مضيفا أن وزير التموين يتابع يوميا التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التى تسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها، والتزام المحال المشاركة بالتخفيضات ووضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون.
يذكر أن وزير التموين كان أصدر قرارا ببدء التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون فى السادس من الشهر الجارى.
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