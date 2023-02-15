التموين: تخفيضات الأوكازيون ‏تصل إلى 50% ‏

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون بلغ 2235 محلا ‏متنوعا، ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات ‏الجلدية وأجهزة كهربائية.





وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، تلقى تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية ‏أفاد بوصول نسب التخفيضات ‏فى التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون إلى 50% فى ‏الكثير من المحال المشاركة.

وأكد المتحدث الرسمى للوزارة، ‏أن المديريات ما زالت تفتح أبوابها أمام ‏الراغبين بالاشتراك فى الأوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به، مضيفا أن وزير التموين يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التى ‏تسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها، والتزام ‏المحال المشاركة بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة فى الأوكازيون.

يذكر ‏أن وزير التموين ‏كان أصدر قرارا ببدء التصفية ‏الموسمية الأولى الأوكازيون فى السادس من الشهر الجارى.‏