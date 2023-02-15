فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 11:34 صباحاً - أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قائمة الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة المريخ السودانى، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد شهداء بنينا بليبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وجاءت القائمة كالتالى..

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداى

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

كان الزمالك قد حقق فوزا غاليا على سموحة بالدورى بثلاثة أهداف مقابل هدف، استعاد بها نغمة الانتصارات من جديد، وهو ما رفع الروح المعنوية للاعبين، بالإضافة لعودة الثقة واكتشاف بعض اللاعبين فى مراكز جديدة مثل سيف جعفر فى منطقة الوسط وسيد نيمار أيضا.