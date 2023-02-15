وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً من غرفة عمليات الوزارة عن جهود المحافظات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 11:33 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن تكون المحافظات على أهبة الاستعداد في التعامل مع موجة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد وانتشار الفرق الخاصة والمعدات للتدخل الفورى حال سقوط الأمطار والسيول.

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها محافظات مطروح وكفر الشيخ و الإسكندرية والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها مشيراً الى اصدار محافظ الاسكندرية قرار بتعطيل الدراسة اليوم الاربعاء 15/2/2023 نظراًلسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة ، كما تم منح العاملين المعينين ضمن نسبة الـ5%، والموظفة التى ترعى طفل يقل عن 12 عاماً إجازة استثنائية ، فيما تعرضت الاسكندرية لسقوط أمطار من متوسطة الى غزيرة على أحياء ( الجمرك – وسط – شرق- منتزه أول – منتزه ثان )وتوقفت وأسفرت عن تجمعات بمدينة برج العرب في( الكيلو 57 للطريق الساحلى الحارة البطيئة وقرية بهيح وامام كارفورالعروبة اتجاه البرج ) وتم الإنتهاء من رفع تراكمات الطريق الساحلي ولا توجد إعاقة مرورية ويجري العمل على رفع باقى التجمعات .

وأوضح التقرير سقوط امطار متوسطة على محافظات بورسعيد و مطروح في مدن (مرسي مطروح والعلمين والنجيلة والحمام والسلوم وبرانى) ، بينما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة في محافظات شمال سيناء، و كفر الشيخ، والدقهلية في مراكز (شربين ومنية النصر ودكرنس وأجا وبنى عبيد )، موضحاً انتهاء المحافظات من رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية وجارى العمل بالشوارع الداخلية و الحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار ، و سرعة عودة الأمور لطبيعتها.