الداخلية تعلن موعد وشروط التقديم لمعاهد معاونى الأمن

جدة - نرمين السيد - وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن الدفعة الثامنة من الذكور والإناث.





واشترطت وزارة الداخلية؛ للمتقدمين لمعاهد معاونى الأمن ألا يقل السن عن 19 سنة، وألا يزيد عن 25، وذلك بداية من 18 فبراير الجارى حتى 22 مارس المقبل.

ويحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، فضلًا عن الاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقون جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته وكافة المميزات الخاصة بأفراد هيئة الشرطة.

ويكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت، ويتم إجراء الاختبارات بالنسبة للذكور فى معاهد طرة والسادس من أكتوبر والبحيرة وسوهاج، وبطرة فقط بالنسبة للإناث.

وكشفت الداخلية أن المتقدم يجب أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

وتابعت الداخلية، بأنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، بالنسبة "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث، وألا يكون مجندا بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.