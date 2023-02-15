التموين: نستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سكر من البنجر فى 2023

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الأربعاء، أن حجم المساحة المنزرعة هذا العام بلغ ‏‏620 ألف فدان بنجر سكر بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن ‏العام الماضى لإنتاج ما يصل إلى 1.8 مليون طن سكر هذا ‏العام.

وأضافت أن المصانع ‏تعمل بنظام الميكنة كاملة بدءا من تسلم البنجر من المزارع ‏وصولا إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك ‏وماكينات الصرف.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، وجه رؤساء ‏إدارات الشركات بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل ‏عمليات صرف المستحقات لهم، مضيفا أن المصانع جاهزة ‏لاستقبال الموسم هذا العام بإجراءات ميسرة.

وأشار إلى أن إنتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف ‏تغطى ما يصل إلى الـ 90% من الاستهلاك المحلى من هذه ‏السلعة الاستراتيجية الهامة، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ ‏كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهريا على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى ‏‏4 آلاف طن سكر يوميا.