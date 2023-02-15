التموين: نستهدف إنتاج 1.8 مليون طن سكر من البنجر فى 2023

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان، اليوم الأربعاء، أن حجم المساحة المنزرعة هذا العام بلغ 620 ألف فدان بنجر سكر بزيادة تصل إلى 10 آلاف فدان عن العام الماضى لإنتاج ما يصل إلى 1.8 مليون طن سكر هذا العام.
وأضافت أن المصانع تعمل بنظام الميكنة كاملة بدءا من تسلم البنجر من المزارع وصولا إلى صرف المستحقات المالية من خلال البنوك وماكينات الصرف.
وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، وجه رؤساء إدارات الشركات بتسهيل عمليات التوريد للمزارعين، وتسهيل عمليات صرف المستحقات لهم، مضيفا أن المصانع جاهزة لاستقبال الموسم هذا العام بإجراءات ميسرة.
وأشار إلى أن إنتاج السكر من مصانع قصب السكر وبنجر السكر سوف تغطى ما يصل إلى الـ 90% من الاستهلاك المحلى من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر وبنجر السكر شهريا على المنظومة التموينية بواقع يصل إلى 4 آلاف طن سكر يوميا.
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