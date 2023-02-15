التعليم العالى: الاهتمام بالتغيرات المناخية ضمن البرامج الدراسية بالجامعات

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع، وقف أعضاء المجلس دقيقة حداد على روح الراحل المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس مجلس الوزراء السابق ورئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة.

ووجه المجلس الشكر للجامعة البريطانية برئاسة الدكتور محمد لطفى، لاستضافتها الاجتماع المشترك لمجلسى الجامعات الخاصة والأهلية.



وأكد الوزير مواصلة تنظيم الفعاليات التى تخص تغيرات المناخ فى الجامعات، وذلك فى إطار متابعة الدور الذى تقوم به مؤسسات التعليم العالى فى تطبيق توصيات مؤتمر تغيرات المناخcop27 الذى نظمته مصر فى نوفمبر الماضى، وتنظيم ورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة بين الدول العربية والإفريقية، والتعاون مع الجهات الدولية المعنية.

ولفت الوزير إلى اللقاء المشترك مع وزيرة البيئة خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة توحيد الرؤية بين الوزارتين نحو استراتيجية بيئية شاملة، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتفعيل دور الجامعات البحثى والأكاديمى فيما يخص قضة تغييرات المناخ.



وأشار أيمن عاشور إلى الاهتمام بالتغيرات المناخية ضمن البرامج الدراسية بالجامعات فى مجال قضايا المناخ، بهدف نشر الوعى بين طلاب الجامعات وكافة فئات المجتمع نحو التهديدات التى تشكلها على البيئة والصحة وغيرها من الجوانب الاجتماعية، وتشجيع الطلاب لتعزيز البحث فى مجال التغير المناخى من خلال رسائل الماجستير والدكتوراه.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على إعادة هيكلة التخصصات الدراسية داخل الجامعات المصرية لمواكبة التطور فى تصميم البرامج البينية والتخصصات الدراسية الحديثة، لتلبية الحاجة الملحة عالميا لتوسيع التخصصات الأكاديمية، وتصميم برامج بينية، ومراعاة تلبية التخصصات الجديدة الاحتياجات التنموية التى تحتاجها الدول، وحل المشكلات الواقعية من خلال تحقيق التكامل بين التخصصات العلمية، وتحقيق التناغم بين البرامج المتداخلة ومواكبة التطورات الحديثة فى العلوم الأساسية والإنسانية حتى تتوافق مع الحاجات المحلية والعالمية.

واستمع المجلس لعرض قدمه الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، حول إعداد الجامعة البريطانية إستراتيجية مستدامة تتمحور أهدافها حول الطالب، وتستهدف توفير برامج تدريبية بالتعاون مع كبرى المؤسسات فى شتى المجالات، لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والخبرات العملية وربطهم بالمجتمع.



كما قدم رئيس الجامعة البريطانية عرضا لنموذج محاكاة قمة المناخ cop27 الذى نظمته الجامعة تحت رعاية وزارة التعليم العالى بمشاركة 130 طالبا من جميع أنحاء العالم، بمدينة شرم الشيخ، وإطلاق نموذج دولى لمحاكاة قمة المناخ.

استمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، قدم خلاله الهيكل المؤسسى للتعامل مع قضية تغير المناخ فى مصر، وكذلك دور المجلس الوطنى وعرض رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتركيز على أهمية دور العلم والبحث العلمى، وتشجيع الباحثين لنشر أبحاث معنية بقضية تغير المناخ، وأهمية زيادة عدد العلماء والباحثين المشاركين فى التقارير العلمية الدولية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه هشام العسكرى نائب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن طرق التعليم المختلفة وأساليب خلق برامج بينية تستجيب لاحتياجات سوق العمل فى حالة وجود شراكات غير أكاديمية مع مستفيدين من هذا المنتج التعليمى لخدمة أهداف التنمية فى الدولة.

كما عرض أمثلة للمزج بين علوم الفضاء والصحة وتطور الحالات الاقتصادية، والتجارب العلمية التى يمكن العمل بها على نطاق محلى لخلق شراكات بفكر مختلف، وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل فعلية ناشئة من المجتمعات ومن الحياة اليومية للفرد.

كما تعرض العسكرى إلى أهمية خلق برامج أكاديمية لسد حاجة السوق المصرى وكيفية الاستفادة منها لمواجهة أزمة التغيرات المناخية. وأشار إلى أهمية علوم البيانات، والدور الذى أدته خلال جائحة كورونا فى مصر، منوها بتعامل أجهزة الدولة على مستويات مختلفة مع الجائحة من واقع النظر للنتائج الرياضية التى كانت تتعامل مع البيانات القادرة على إعطاء رؤية علمية لمتخذى القرار.

واستعرض المجلس تقريرا قدمه الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، حول أداء أمانة مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية فى الفترة من 1 1 2022 وحتى 31 12 202، وأشار التقرير إلى عدد الطلاب المستجدين بالجامعات الخاصة والأهلية والأهلية الحكومية الجديدة هذا العام، كما أشار التقرير إلى صدور عدد من القرارات الجمهورية بإنشاء جامعات جديدة خاصة وأهلية وفروع جامعات أجنبية، وتمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية بين الجامعات الخاصة والأهلية وعدد من الجامعات الدولية خلال هذا العام.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن المجلس ناقش إعداد منهج علمى غير تقليدى لإطلاق دبلومات متخصصة فى إبرام العقود مع الشركات الأجنبية، والتدريب على أسس التفاوض مع ممثلى هذه الشركات، وتخصيص دبلومة بكليات الحقوق فى التحكيم باللغات الإنجليزية والفرنسية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن المجلس أكد على ضرورة استكمال الجامعات الخاصة والأهلية الحصول على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد خلال العامين القادمين.

وناقش المجلس دعم التعاون مع وزارات التربية والتعليم والأوقاف والثقافة لتوعية شباب الجامعات بمواجهة الأفكار غير السوية التى يتم الترويج لها عبر القنوات العالمية.

وناقش المجلس متابعة ملف خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية لتعميق الانتماء الوطنى على غرار تجربة محافظة أسوان.

وناقش المجلس وضع المستشفيات الجامعية بالكليات الطبية التابعة للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد المجلس على تعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقى، بهدف دعم علاقات مصر مع الدول الإفريقية.

وافق المجلس على إنشاء كلية الطب البيطرى بجامعة بنها الأهلية وإضافتها للقرار الجمهورى.

ووافق المجلس على فتح باب القبول للتقدم للجامعات الخاصة والأهلية مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022 2023.

كما وافق المجلس على تسجيل الطلاب الذين لم يتم تسجيلهم على النظام المركزى للقبول بعد نهاية فترة التسجيل للفصل الدراسى الأول للعام 2022 2023.