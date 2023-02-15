ورشة عمل الوزراء: مصر قادرة على لعب دور أكبر بسلاسل التوريد العالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، بمشاركة 24 خبيراً ومتخصصاً فى شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وفى مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفنى لرئيس المركز، عرضا متكاملا حول اتجاهات النمو الاقتصادى خلال العام الجارى، وتوقعات الأداء الاقتصادى بالدول الكبرى والناشئة، فى ظل تصاعد مخاوف الركود العالمى، مع استمرار وتيرة التشديد النقدى، بجانب استعراض آثار أزمة غلاء المعيشة عالميًا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، والمشكلات المتعلقة بانكماش حركة التجارة الدولية وضعف معدلات تعافى الحركة من أزمة كوفيد -19 وما تلاها من أزمات حتى الآن، مع الإشارة إلى المخاطر التى تواجه عدد من الدول بسبب ارتفاع معدلات المديونية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، حيث تُزيد كافة تلك المشكلات من أعباء تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية ومخاطرها المستقبلية.

من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل فى ظل الأزمات العالمية، يتطلب مواصلة العمل على زيادة حجم الإنفاق لتطوير وتحديث البنية التحتية، كخطوة حتمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى محورى للاستثمارات فى المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر دفع الدولة إلى زيادة الاستثمارات فى مجال النقل بمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.

فيما اقترح النائب عادل لمعى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الخطوات لزيادة جذب الاستثمارات اعتمادًا على تنافسية محور قناة السويس، بجانب تمكين القطاع الخاص فى مجال اللوجستيات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تؤهل البلاد لأن تكون مركزًا محوريًا لتبادل مختلف السلع والخدمات، بما يساعد فى تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما طالب النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بعدد من الخطوات لتمكين القطاع الخاص من مواجهة أزمة سلاسل الإمداد، مع وضع حلول جذرية لتذليل المعوقات البيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة منح حوافز الاستثمار فى مختلف القطاعات، بما يساعد فى تجاوز أى أزمات مستقبلية.

فيما طالب نادر متولى، رئيس مجلس إدارة شركة "ناترانس – مصر" للنقل واللوجستيات، بوضع قواعد جديدة لتسجيل السفن لتفادى الإجراءات البيروقراطية، بما يساعد فى زيادة حجم الأسطول التجارى المصرى، مضيفًا أن هناك العديد من المقترحات التى تساعد على دعم عمل المناطق اللوجستية بما ينعكس على تخفيض آثار أزمة سلاسل الإمداد.

كما طالب عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بمنح المزيد من التسهيلات الجمركية لتجارة الترانزيت، ومراجعة أوضاعها التشريعية، مشددًا على أهمية ذلك الأمر بالنسبة لمواجهة مختلف الأزمات فى توريد السلع داخليًا وخارجيًا.

وفى السياق نفسه، أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، أن الأزمات المتعلقة بانتشار الجائحة والأزمة الأوكرانية، تركت آثارًا سلبية على دوران عجلة الإنتاج، بما أدى إلى تعثر حلقات تداول السلع من مناطق الإنتاج، مرورًا بأسواق التخزين والتوزيع، ووصولاً إلى المستهلك النهائى، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تتطلب دعم الإنتاج المحلى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فى ظل تعثر سلاسل الإمداد العالمية، مقترحًا فى الوقت ذاته عدداً من الوسائل لتطوير منظومة التجارة الداخلية فى مصر.

وطالب إبراهيم الدسوقى، رئيس شعبة صناعة السفن باتحاد الصناعات، بتسهيل التمويلات البنكية لإنشاء وشراء سفن الشحن، مضيفًا أن مصر بحاجة للاستفادة من البنية التحتية فى الموانئ، لتقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن، وتسهيل إجراءات تراخيص الشركات التى تعمل فى مجال توفير قطع غيار السفن وخدماتها.

واقترح أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عددًا من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركى، بما ينعكس على تسهيل عمل المستثمرين وخفض تكاليف المنتجات وتسريع وصولها إلى الأسواق وتقليل آثار أزمة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المطارات والموانئ المصرية تمتلك العديد من المقومات لتحويل مصر إلى مركز ضخم لتجارة الترانزيت واللوجستيات بالمنطقة، بما يفرض توحيد جهات الاختصاص فى ذلك المجال، مع تسهيل الإجراءات الجمركية ودعم إنشاء المزيد من المخازن والمستودعات الجمركية.

وفى المقابل، قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الجمارك، إن هناك منظومة رقمية يتم تنفيذها حاليًا تضم قواعد بيانات لكافة الجهات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، بما يساعد المستورد على تفادى أى غرامات تأخير أو تكلفة إضافية ناتجة عن تأجير مساحات داخل الموانئ لحين إنهاء الإجراءات، سواء كان المستورد من القطاع الخاص أو الحكومى، لتتمكن الدولة من ضبط أى مواد يتم جلبها للبلاد سواء كانت غير مرغوب فيها أو غير مطابقة للمواصفات.

وتطرقت هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى المشروع القومى الذى تنفذه الدولة حاليًا لإقامة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيشهد تشييد 7 مستودعات كبرى، حيث تم طرح 4 مستودعات منها كمرحلة أولى، بما يوفر مساحات تخزينية إضافية تسمح بوجود خيارات لتوريد الشحنات بما يساعد فى تجاوز ظروف تعثر السوق العالمية وسلاسل الإمداد، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن هناك عددًا من الشركات الكبرى ستشارك فى المرحلة الثانية من طرح المستودعات، وذلك بعد إقرار تطبيق نظام الرخصة الذهبية على ذلك المشروع.

من جانبه، أشار محمد أبو الدهب، المدير العام المساعد بالوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت دراسة بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لجذب الاستثمارات بـ 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا، خاصة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن موانئ الهيئة تشهد إقبالاً فى الفترة الحالية من الخطوط الملاحية الكبرى لضخ استثماراتها، كثمار واضحة للإنفاق المالى الذى ضخته البلاد خلال السنوات الماضية من أجل تطوير بنيتها التحتية، كاشفًا عن أن الهيئة تستعد لمنح 4 رخص لعدد من الشركات لبدء نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة وفق أحدث الوسائل المتبعة فى روتردام والفجيرة وسنغافورة، وذلك بعد إعادة هيكلة البيئة التشريعية المنظمة لذلك.

كما لفت أحمد الشاذلى، الباحث الاقتصادى بهيئة قناة السويس، إلى استمرار الهيئة فى دراسة الممرات المنافسة لقناة السويس، ووضع أفضل السياسات الملائمة لتشجيع التجارة والاستثمار عبر المجرى الملاحى.

وفى السياق ذاته، أكد محمد رمضان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة قناة السويس، أن التوقيت الحالى فى ظل الأزمات العالمية، يمنح مصر فرصة لتوطين بعض الصناعات فى خريطة إعادة تموضع سلاسل التوريد العالمية.

وقالت منى حسن، رئيس الإدارة المركزية بوزارة النقل، إن المشروعات الضخمة التى شيدتها الدولة فى مجال البنية الأساسية تعد الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى خطط ومشروعات تنفذها الدولة لربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية عبر منظومة السكك الحديدية بما يساعد على جذب الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى الخطوات التى تم اتخاذها لتوطين صناعة السيارات فى مصر، والتسهيلات والحوافز الجديدة الممنوحة للمستثمرين.

بينما أكد المعتز بالله على، مستشار مكتب التمثيل التجارى، أن مصر لديها فرصة جيدة لدعم 30 شركة مصرية تعمل فى تصميم الرقائق الإليكترونية، وهى خطوة للاندماج فى السوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية ذلك الأمر بالنسبة لتقليل آثار الأزمة بين الصين وتايوان، وتأثيرها على سلاسل الإمداد من الرقائق الإلكترونية اللازمة لصناعات الحواسب والهواتف المحمولة وغيرها.

فى حين، أكد الدكتور عماد الساعى، خبير النقل واللوجستيات، أن تجارة الترانزيت قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور محمد على، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات، إن أزمات سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية أصبحت تتطلب البحث فى زيادة فرص النمو والاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات التى تم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى خلق طلب إضافى على المجرى الملاحى للقناة، ومؤكدًا على أن الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع الموانئ تساعد على رفع طاقات التداول بما يزيد من حجم تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية. كما أكد أهمية إنشاء مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم السوق وإعداد دولى للعاملين فى المجال وفق شهادات معتمدة دولياً.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل فى 2 فبراير الجارى، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 4 ورش عمل حتى الآن، انتهت إلى وضع توصيات فى مجالات آفاق النمو الاقتصادى، وأمن الطاقة، والأمن الغذائى، وسلاسل الإمداد وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.