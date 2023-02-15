صحف القاهرة تبرز لقاءات السيسى على هامش القمة العالمية للحكومات بدبى

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى: تعزيز الشراكة التنموية مع «البنك الإسلامي».. ودعم جهود الإصلاح فى تونس"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى أمس، فى دبى الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن اللقاء ناقش أطر التعاون القائم بين مصر والبنك، فى القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية الجارى تنفيذها فى مصر، على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى ضوء الدور المهم الذى قام به البنك خلال السنوات الماضية، كشريك فى العملية التنموية فى مصر.

تناول اللقاء الجهود المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادى، والتى أسهمت فى صمود الاقتصاد أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، ومواصلته النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفى سياق منفصل، أكد الرئيس السيسى دعم مصر جميع جهود التنمية والإصلاح بتونس، تحت قيادة الرئيس «قيس سعيد»، والاستعداد الكامل لنقل التجربة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية والإصلاحات الاقتصادية والإدارية إلى الأشقاء فى تونس.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، أمس، فى دبى السيدة نجلاء بودن، رئيسة وزراء تونس.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء استعرض سبل دفع العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات.

وأكد الجانبان عمق الروابط بين البلدين، والحرص على الارتقاء بالتعاون المشترك فى جميع المجالات، لمصلحة الشعبين الشقيقين. كما تم التشاور بشأن أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التنسيق والمتابعة بين الجانبين، فى هذا الصدد، خلال الفترة المقبلة.

وتحت عنوان "رئيس الوزراء: تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أكد أن الدولة تمضى بخطوات حثيثة لتذليل مختلف المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة، من خلال تضافر جهود الأجهزة والجهات المعنية، ولذلك فالحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء أمس رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدى، وذلك فى إطار مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم قطاع الصناعة، وتذليل مختلف التحديات التى تواجهه.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله "إن الحكومة تنطلق فى هذا الشأن من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمواصلة جهود دعم القطاع الصناعى، مع الاستمرار فى مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بما يسهم بشكل إيجابى فى دعم ركائز الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة".

وتحت عنوان "فى اجتماع موسع.. مدبولى يتابع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية"، أفادت صحيفة "الجمهورية" بأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد متابعة أعمال محور التحول الرقمى الخاصة بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل البدء فى الانتقال التدريجى لعدد من الوزارات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده مدبولى أمس لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات التحول الرقمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس ونائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد الفوى، ورئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمود فخر.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد إنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروع انتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى آخر المستجدات الخاصة بمكونات مشروع التحول الرقمى وما يتضمنه من تطبيقات تخصصية، وتشاركية، وما تم تنفيذه من برامج تدريب متنوعة على تلك التطبيقات لمختلف العاملين المنتقلين.

وفى سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة الدورية التى توليها الحكومة للموقف التنفيذى للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة بما يسهم فى سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التى يستفيد بها سكان هذه القرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة لـ 1477 قرية ونسب تقدم الأعمال بتلك المشروعات والموقف التنفيذى لأعمال المرافق فى عدة قطاعات والتى من بينها قطاع الصرف الصحى، وقطاع مياه الشرب، وكذلك الموقف التنفيذى لأعمال المنشآت فى عدة جهات من ضمنها المجمعات الحكومية، والمجمعات الزراعية، والمستشفيات، والوحدات الصحية وكبارى الرى، ووحدات الإسعاف، ومراكز الشباب والرياضة، ووحدات التضامن الاجتماعى، وغيرها.

وتحت عنوان "خلال فعاليات اليوم الثانى للقمة العالمية للحكومات بدبى.. بحث أهمية التحول الرقمى فى دعم النمو ومواجهة الأزمات الدولية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحدثت فى جلسة «حكومات المستقبل 2030: الطموح والرؤية»، خلال الدورة الثانية لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، التى تعقد على هامش القمة العالمية للحكومات.

وقالت السعيد إن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التى يشهدها العالم ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمى، موضحة أن مصر ليست بمعزل عن كل هذه المتغيّرات الدولية، وتأثرت بشكل كبير بالأزمات المتلاحقة مثل باقى دول العالم، خاصةً الاقتصاديات الناشئة المثيلة، التى واجهت ارتفاعا كبيرا فى تكلفتها الاستيرادية، فى ظل تأثر سلاسل الإمداد والارتفاعات غير المسبوقة فى معدلات التضخم.

وأوضحت السعيد أن الدولة المصرية تحركت بشكل سريع ومدروس لمواجهة هذه الأزمات ولتحقيق التعافى وتعزيز الصمود، والاستعداد بشكل جيد لأى أزمات مستقبلية، وذلك من خلال سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمات، منها رفع الحد الأدنى للأجور، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، واستمرار توفير دعم مالى للأسر المستهدفة من خلال البطاقات التموينية، وعدم زيادة الرسوم على المواطنين، وتحمّل الدولة فارق ارتفاع الأسعار عالميا، وتكلفة بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى إقرار علاوات استثنائية فى الأجور والمعاشات، إلى جانب التوسع الكبير فى مشروعات «حياة كريمة».

وتحدثت فى الجلسة عهود الرومى، وزيرة الدولة للتطوير الحكومى والمستقبل، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات، عن أهمية تعزيز جهود استشراف المستقبل والتنمية المستدامة، والسعى لإيجاد حلول استباقية للتحديات القائمة والمحتملة لرسم مستقبل أفضل وتقديم نماذج ملهمة.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن التغيرات المتتالية التى يمر بها العالم، والتى تتطلب قيادة مرنة وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة، وتنسيقا لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب، وذلك خلال مشاركتها فى جلسة بعنوان «القيادة المرنة فى عالم متغير»، موضحة أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التى يمر بها العالم، وتعمل على ابتكار الحلول غير التقليدية للتغلب عليها.

وتحت عنوان "اليوم.. غلق باب الترشح فى انتخابات التجديد النصفى لـ الصحفيين"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، ستغلق باب تلقى طلبات الترشح، اليوم الأربعاء، وسط إقبال محدود حتى الآن على منصب النقيب ومقاعد الأعضاء الستة الشاغرة.

وتبدأ اللجنة بدءًا من اليوم إعلان كشوف المرشحين ثم تفتح باب تلقى الطعون والتنازلات خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجارى، قبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، تمهيدًا لإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد 3 مارس المقبل حال اكتمال النصاب القانونى بحضور 150 من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

وبلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين منذ فتح باب الترشح السبت الماضى، 8 مرشحين هم رئيس تحرير جريدة الأخبار ووكيل النقابة الحالى خالد ميرى، وطلعت هاشم وسيد الإسكندرانى وأحمد عبد السلام وعبده، مغربى، ونورا راشد، ومحمد المغربى، ومحسن هاشم.

وبلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة فوق السن وتحت السن 24 مرشحا هم عبد الرءوف خليفة، ومحمد شبانة وهشام يونس، ومحمود كامل، وأبو السعود محمد، وممدوح الصغير ومحمد فرعون، وأحمد علوى وعمرو بدر ومحمد الجارحى، وحسام راضى، ومحمد يحيى يوسف، ومحمد كمال وحماد الرمحى وسيد التلاوى، ومحمد السيد، ومحمد حرحش وسامى عبدالراضى، ومحمد عبد اللطيف الباسل، ووفاء بكرى وتامر أفندى، ومساعد الليثى، وأحمد دياب، وريمون فرانسيس.

وتحت عنوان "الحكومة: خطة متكاملة لتطوير «النقل العام»"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الحكومة تناقش خطة تطوير هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والتوسع فى استخدام الأتوبيسات صديقة البيئة.

وقال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع بحضور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومحمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء رزق مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أمس- إن الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث أسطول النقل العام بالمحافظتين للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.

وأوضح أنه يتم تعديل 2262 أتوبيسًا تابعًا للهيئتين، منها 1962 أتوبيسًا يتبع الهيئة العامة لنقل الركاب بالقاهرة و300 لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه، بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها وترشيد استهلاك السولار.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل شراء أتوبيسات جديدة صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، إذ تم تشغيل 378 أتوبيسًا تعمل بالغاز الطبيعى، ساهمت فى توفير تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات بحوالى 140 مليون جنيه سنويًا.

وتم شراء 110 أتوبيسات تعمل بالكهرباء من خلال وزارة الإنتاج الحربى بتكلفة 600 مليون جنيه، ويجرى حاليا إنشاء البنية الأساسية لتشغيل هذه الأتوبيسات بالهيئتين، وسيتم تشغيلها بتعريفة مميزة.

وتناول الاجتماع زيادة موارد الهيئة عن طريق نظام الدفع الإلكترونى، لإحكام الرقابة على التذاكر وزيادة إيرادات التذاكر بما لا يقل عن 150 مليون جنيه سنويًا، وإنشاء محطات تموين بالغاز الطبيعى بجراجات الهيئتين بالتنسيق مع شركة كارجاس وإتاحتها للجمهور لتحقيق إيراد إضافى للهيئتين.