محافظ القاهرة يشارك فى المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023 (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة المؤتمر الدولى السابع للابتكار 2023، بحضور هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، ومحمد الشريف محافظ الاسكندرية، وأحمد راشد محافظ الجيزة، ومنال عوض محافظ دمياط، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.





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