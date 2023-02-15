أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 15 فبراير 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تستضيف جامعة الدول العربية الاجتماع الثالث عشر للجنة تسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذى يستمر يومين.

جدة

تشهد مدينة جدة السعودية، حفل إطلاق أكاديمية اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى "أُوسبو"، برعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبى، وزير التجارة، وزير الإعلام المكلف فى المملكة العربية السعودية رئيس الجمعية العامة.

الإسكندرية

تفتتح مكتبة الإسكندرية معرض "أجندة 2023" الفنى، فى دورته السادسة عشرة، وذلك بقاعتى المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة، والذى يستمر حتى الرابع من مارس المقبل، بمشاركة 158 فنانًا وفنانة من محافظات مصر المختلفة.

القاهرة

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى لـ مستشفى أحمد ماهر، الذى يستمر يومين، بمشاركة محاضرين من مستشفيات الهيئة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة وخبراء أجانب.