وزير الرى: مهتمون بواحة سيوة لوضع حلول لمشكلة «المياه الجوفية»

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم، بأن أعمال التطوير التى تقوم بها الوزارة، تمثل شهادة ميلاد جديدة للواحة من خلال استعادة التوازن البيئى بها، ويحقق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة، مشيراً لاهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة والعمل على وضع حلول جذرية لمشكلة السحب الجائر للمياه الجوفية وارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة.

وأوضح أن هذا المشروع الفريد من نوعه تتكامل فيه مجهودات مؤسسات الدولة المعنية وأهالى الواحة لتطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعى كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحقق الاستقرار لأهالى الواحة مع استدامة موارد الواحة المائية للأجيال القادمة، وأن ما يتم من أعمال تطوير يُعد نموذجا نجاحا يبرز التعاون بين أجهزة الدولة وأهالى الواحة وهو ما يمثل ضمانة نجاح لأعمال التطوير.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير الحالية تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيرى المتشقق" نتيجة الحفر العشوائى للآبار، حيث يعتبر هذا الخزان هو الخزان الرئيسى لإنتاج مياه الرى بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى، وهى مشكلات قائمة منذ 30 عاما، ولذلك بدأت الوزارة فى تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية.

حيث يتم حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحى بشكل جائر.

كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه لتقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلبا على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية الواقعة على البحيرة، حيث بدأت المنطقة تسترد عافيتها بعد خفض منسوب المياه ببركة سيوة، الأمر الذى أسهم فى استرداد مساحات كبيرة من المزارع التى تدهورت خلال السنوات الماضية.

كما تجرى أعمال حفر قناة مفتوحة لنقل مياه الصرف الزراعى ببعض المصارف المؤدية لبركة سيوة إلى منخفض عين الجنبى شرقى الواحة، حيث تمتد هذه القناة لمسافة 33.70 كيلومتر، كما يجرى إنشاء محطة رفع أنطفير لنقل مياه الصرف الزراعى من مصارف أنطفير وسيوة الغربى وملول من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة.