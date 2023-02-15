الصحة: تردد 19 ألف مواطن على منشآت الرعاية الأولية ضمن مبادرة الرئيس

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، التشغيل التجريبى لـ21 منشأة رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية، ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية.





يأتى ذلك فى إطار الحرص على تعظيم استفادة أكثر من 80 مليون مواطن من خدمات الرعاية الأولية، وتيسير حصولهم عليها بأعلى كفاءة وجودة وبالقرب من موقعهم الجغرافى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه جرى البدء فى الإعداد للمبادرة فى شهر يناير 2023، عن طريق اختيار 251 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على الإدارات الصحية/المناطق الطبية بـ21 محافظة كمرحلة أولى، ضمن 4942 منشأة رعاية أولية تستهدفها المبادرة على مدار عامين.

وأوضح "عبدالغفار" أن المبادرة تعمل على 3 محاور تتضمن تفعيل العيادات التخصصية وتشغيل خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة، وخدمات الزيارة المنزلية.

ومن ناحيته، كشف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، عن تردد 19 ألف و622 مواطنا على الـ 21 وحدة صحية، التى جرى تشغيلها تجريبيا ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

وأوضح "عبدالرازق" أن 4 آلاف و277 مواطنا ترددوا على العيادات التخصصية والتى تعمل حتى الـ 6 مساء فى تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء، الأطفال، الجلدية)، لافتا إلى أن عيادة الأطفال تشهد أعلى نسب تردد ضمن الترددات على تلك العيادات التخصصية.

وقال رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه يجرى إحالة المرضى الذين يحتاجون الى المستويات الأعلى من الرعاية الصحية إلى المستشفيات، مشيرا إلى إحالة 317 مريضا إلى المستشفيات للحصول على الخدمات الطبية المتقدمة اللازمة لحالتهم الصحية.

يذكر أن اختيار 21 نموذج منشأة رعاية أولية للعمل بالتشغيل التجريبى شمل محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، قنا، سوهاج، المنيا، بنى سويف، دمياط، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادى الجديد).