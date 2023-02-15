الأرصاد: رياح باردة قادمة من أوروبا تضرب محافظات الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن هناك رياح شمالية باردة قادمة من أوروبا تدفع كميات كبيرة من الرطوبة على السواحل الشمالية تؤدى إلى تكاثف السحب الممطرة هناك تكون متفاوتة الشدة.

وأضافت أن درجات الحرارة الآن دون المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 16 درجة بعد أن سجلت درجة الحرارة الصغرى 9 درجات، أما الآن فدرجة الحرارة 11 درجة.

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.