وقال مساعد وزير التنمية المحلية فى مداخلة هاتفية لقناة "dmc" "إن مبادرة "سند الخير" تهدف إلى الوصول للمواطنين فى المحافظات خاصة محدودى الدخل، ويشارك بها ثلاث مؤسسات أهلية وشركات قطاع خاص مصرية، وتتضمن 37 منتجا غذائيا (منها اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والتمور).
وأضاف أن المبادرة تعمل على مكافحة غلاء الأسعار من خلال توفير تخفيض من 20 إلى 25%، وذلك عن طريق تقليل الحلقات الوسيطة والتعامل مع الشركات مباشرة إلى المستهلك ومنع الوسطاء، ويتم استغلال ذلك فى مصلحة المواطنين.
وأوضح أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد أن المبادرة تنطلق على مستوى المناطق الأكثر احتياجا من خلال 100 سيارة فى 18 محافظة ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت أن عدد المنافذ بلغ 19 ألف منفذ على مستوى المحافظات ضمن مبادرات عدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنمية المحلية: 195 مليون جنيه مبيعات مبادرة «سند الخير» للسلع الغذائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.