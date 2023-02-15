التنمية المحلية: 195 مليون جنيه مبيعات مبادرة «سند الخير» للسلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، أن إجمالى المبيعات لمبادرة "سند الخير" تجاوز 195 مليون جنيه مصرى منذ بداية الحملة فى مارس الماضى، وبلغت 6 ملايين جنيه خلال الأسبوع الأخير.





وقال مساعد وزير التنمية المحلية فى مداخلة هاتفية لقناة "dmc" "إن مبادرة "سند الخير" تهدف إلى الوصول للمواطنين فى المحافظات خاصة محدودى الدخل، ويشارك بها ثلاث مؤسسات أهلية وشركات قطاع خاص مصرية، وتتضمن 37 منتجا غذائيا (منها اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والتمور).

وأضاف أن المبادرة تعمل على مكافحة غلاء الأسعار من خلال توفير تخفيض من 20 إلى 25%، وذلك عن طريق تقليل الحلقات الوسيطة والتعامل مع الشركات مباشرة إلى المستهلك ومنع الوسطاء، ويتم استغلال ذلك فى مصلحة المواطنين.

وأوضح أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أكد أن المبادرة تنطلق على مستوى المناطق الأكثر احتياجا من خلال 100 سيارة فى 18 محافظة ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت أن عدد المنافذ بلغ 19 ألف منفذ على مستوى المحافظات ضمن مبادرات عدة.