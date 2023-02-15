الأرصاد: ارتفاع تدريجى بـ درجات الحرارة فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى تكوُّن الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن تكوُّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، ووسط سيناء، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد أن يكون هناك ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة اعتبارا من بعد غد الجمعة إلى يوم الإثنين المقبل على جميع الأنحاء.