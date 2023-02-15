شبورة وأمطار تمتد لـ القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تغزر أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 16 09

العاصمة الإدارية 16 08

6 أكتوبر 16 08

بنهـا 16 08

دمنهور 16 10

وادي النطرون 17 09



كفر الشيخ 16 10

المنصورة 16 10

الزقازيق 17 10

شبين الكوم 16 09

طنطا 16 09

دمياط 16 10

بورسعيد 16 11

الإسماعيلية 17 07

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 08

رأس سدر 17 10

نخل 16 01

كاترين 09 01-

الطور 19 11

طابا 15 10

شرم الشيخ 21 12

الإسكندرية 16 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 11

السلوم 14 08

سيوة 17 05

رأس غارب 20 11

الغردقة 20 11

سفاجا 21 12

مرسى علم 21 12

شلاتين 23 13

حلايب 20 14

أبو رماد 21 13

رأس حدربة 23 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 17 05

أسيوط 18 05

سوهاج 19 06

قنا 21 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 22 10