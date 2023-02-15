جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، يأتى هذا؛ إجراء عمليات غسيل وتعقيم بمحطة مياه الشرب بمحلة أبو على، لافتا إلى أن انقطاع المياه سيكون من الساعة 6 صباح اليوم الأربعاء، وحتى 5 مساء اليوم.
ونوّهت إلى أن عمليات التعقيم سينتج عنها ضعف المياه عن مدينة دسوق وقرى المركز، فضلا عن بعض قرى قلين ومجلس قروي "شابه والعجوزين"، إلى جانب انقطاعها عن الأطراف.
وناشدت شركة مياه الشرب بـ كفر الشيخ المواطنين وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعف وانقطاع المياه عن هذه المناطق بـ كفر الشيخ لمدة 11 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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