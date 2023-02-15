ضعف وانقطاع المياه عن هذه المناطق بـ كفر الشيخ لمدة 11 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، يأتى هذا؛ إجراء عمليات غسيل وتعقيم بمحطة مياه الشرب بمحلة أبو على، لافتا إلى أن انقطاع المياه سيكون من الساعة 6 صباح اليوم الأربعاء، وحتى 5 مساء اليوم.

ونوّهت إلى أن عمليات التعقيم سينتج عنها ضعف المياه عن مدينة دسوق وقرى المركز، فضلا عن بعض قرى قلين ومجلس قروي "شابه والعجوزين"، إلى جانب انقطاعها عن الأطراف.

وناشدت شركة مياه الشرب بـ كفر الشيخ المواطنين وأصحاب المخابز توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.