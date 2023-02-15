هل الاحتفال بـ ليلة الإسراء والمعراج بدعة؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

وقالت الإفتاء، ردا على بض الأصوات المتشددة، والتى تقول إن هذا الاحتفال بـ الإسراء والمعراج يعد من "البدعة" الحرمة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع فى ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى فى ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف".

واضافت الإفتاء: "أما الأقوال التى تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بـ الإسراء والمعراج؛ هذا الحدث العظيم، فهى أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها".

أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم يوم الإسراء والمعراج، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».