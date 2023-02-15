بيان عاجل من الأرصاد بشأن أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تكوُّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت عن سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على بعض المناطق على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مشيرة إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.