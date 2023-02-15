محافظة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة البرد

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية حيث تتعرض المحافظة حاليا لسقوط أمطار متوسطة وموجة من البرد الشديد.





وتسببت الأمطار فى توقف كميات من المياه فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى، إلى جانب تجمع المياه فى المناطق المنخفضة فى مختلف المناطق، وتشهد الطرق حذرا شديدا من السائقين وبطئا فى حركة السير خشية وقوع حوادث، كما أثرت الأمطار والظروف الجوية غير المستقرة على كافة مظاهر الحياة بالمحافظة حيث لزم معظم المواطنين منازلهم.

وشدد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

بدوره، أوضح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية وأى تطورات أخرى بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية وغرفتى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.