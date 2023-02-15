وتسببت الأمطار فى توقف كميات من المياه فى الشوارع والميادين وأسفل الكبارى، إلى جانب تجمع المياه فى المناطق المنخفضة فى مختلف المناطق، وتشهد الطرق حذرا شديدا من السائقين وبطئا فى حركة السير خشية وقوع حوادث، كما أثرت الأمطار والظروف الجوية غير المستقرة على كافة مظاهر الحياة بالمحافظة حيث لزم معظم المواطنين منازلهم.
وشدد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- على رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.
بدوره، أوضح العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية وأى تطورات أخرى بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات والأرصاد الجوية وغرفتى وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة البرد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.