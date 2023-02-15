باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. البافاري يسجل الهدف الأول في الدقيقة 53

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 فبراير 2023 12:34 صباحاً - سجل كينجسلي كومان لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني هدف أول ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة 53 لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة المقامة حالياً على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، فى مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020، عندما حقق العملاق البافارى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

باريس سان جيرمان تأهل عن مرحلة المجموعات بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، رغم تساوى الفريقين فى عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثالثة النارية بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الإسبانى.باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

ويدخل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة اليوم وسط عدة أزمات، ففى باريس تعرض حامل لقب الدورى لهزيمة أمام أولمبيك مارسيليا فى الكأس 2-1، قبل هزيمة أخرى على يد موناكو 3-1 فى الدوري، بجانب التقارير التى كشفت عن انزعاجات داخل غرفة خلع الملابس بعد الشجار بين الثنائى البرازيلى نيمار وماركينيوس مع المستشار الفنى لويس كامبوس.

فى الوقت نفسه، يبدو باريس بعيداً عن مستواه بسبب الإصابات التى ضربت أهم عناصره، وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الذهبي كيليان مبابي، فيما يعود ليونيل ميسي من الإصابة، ولن يتواجد البرتغالي ريناتو سانشيز أمام بايرن ميونخ للإصابة، مع شكوك حول لحاق فابيان رويز باللقاء أيضًا للإصابة.\

ومن المتوقع أن يخوض جالتييه مدرب باريس المباراة بطريقة 4-2-3-1 التي يعتمد عليها منذ بداية الموسم، مستغلًا بصورة أساسية تواجد نيمار وميسي في قلب الهجوم، أما دفاعيًا سيكون اعتماده الأساسي على خبرات ماركينيوس بجانب سيرجيو راموس، مع تواجد أشرف حكيمي على الجبهة اليمنى كالعادة.

وفى ميونخ، فإن بايرن أيضًا لا يمر بأفضل أحواله، فمنذ بداية 2023 وهو يواجه تذبذبًا في النتائج، وخلاف أيضًا داخل غرفة خلع الملابس بعدما اعترض مانويل نوير على الإدارة عقب إقالة مدرب حراس المرمى بناء على رغبة المدرب جوليان ناجلسمان.

تاريخ حافل بين الفريقين

وقبل مباراة اليوم التقي الفريقان عدة مرات، كانت أولى لقاءات الفريقين في دوري أبطال أوروبا موسم 1994-95 فى دور المجموعات، وقتها فاز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع المباراتين.

والتقى الفريقان مرة أخرى فى دور مجموعات البطولة، في موسم 1997-98، حينها فاز بايرن ميونخ على باريس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر فى مباراة الإياب بـ 3-1.

وتجددت مرة أخرى مواجهات الفريقين فى دور المجموعات، إذ خسر بايرن ميونخ فى مباراة الذهاب في موسم 2000-01، بهدف دون رد، قبل أن ينتصر فى مباراة الإياب بهدفين دون مقابل.

وتقابل الفريقان من جديد في مجموعات بطولة 2017-18، وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وفي نهائي دوري الأبطال موسم 2019-20، فاز بايرن ميونخ باللقب الأوروبي بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان، وشهدت بطولة 2020-21، على اصطدام الفريقين في ربع النهائي، حينها فاز الفريق الفرنسي بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب قبل أن يخسر بهدف دون رد في مباراة الإياب.

وحاليًا يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 43 نقطة بفارق نقطة عن يونيون برلين، ويتصدر باريس أيضًا ترتيب الدورى الفرنسى بـ54 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مارسيليا أقرب ملاحقيه.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: راموس، ماركينيوس، دانيلو بيريرا.

خط الوسط: مينديز، سولير، فيراتي، إيمري، حكيمي.

خط الهجوم: نيمار، ميسي.

بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

هط الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، جواو كانسيلو.

خط الوسط: كيميتش، جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: كومان، ليروي ساني، تشوبو موتينج.