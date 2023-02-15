وزير التعليم: نستهدف تطوير قدرات الطلاب لمواكبة وظائف المستقبل

جاء هذا خلال مشاركته فى حلقة نقاشية وزارية تحت عنوان "تسريع استكشاف أفكار تتخطى الآفاق" التى عقدت فى إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، التى تستضيفها مدينة دبى فى الفترة بين 13 و15 فبراير 2023.
وأضاف أن مصر ضمن الدول القليلة التى حافظت على استمرار العملية التعليمية أثناء انتشار فيروس "كوفيد 19" وتداعياته التى استوجبت إغلاق المدارس فى مختلف دول العالم، وذلك بفضل تطبيق التكنولوجيا فى التعلم عن بعد، مشيرا إلى أن منظومة التعليم المصرية تتضمن حاليا محتوى رقمى بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الثانوى تم تنفيذها عبر شراكات مع جهات دولية.
وتابع الدكتور رضا حجازى أنه تم تسليم الطلاب فى المرحلة الثانوية تابلت يضم المواد التعليمية المختلفة ومصادر متنوعة، كما تم إجراء امتحانات إلكترونية على التابلت لـ1.3 مليون طالب فى الصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدا أن الدولة المصرية تستهدف دمج التكنولوجيا فى عملية التعليم بهدف تحقيق التعليم الرقمى الذى يجعل الطلاب قادرين على المنافسة فى المستقبل.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد الكويتى، رئيس مجلس الأمن السيبرانى بحكومة دولة الإمارات، وألفا بكار بارى، وزير التعليم الفنى والتدريب المهنى والتشغيل بجمهورية غينيا.
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