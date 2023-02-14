الزمالك يسافر غدًا إلى ليبيا لمواجهة المريخ السوداني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:26 مساءً - تسافر بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، في الثامنة صباح غدًا الأربعاء، إلى ليبيا، من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق، استعدادًا لمواجهة المريخ السودانى، يوم الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى فى الثالثة عصر الجمعة المقبل بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

وأستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم، الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة التي ستقام في ليبيا لعدم جاهزية ملعب بطل السودان.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سموحة بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، الاثنين، باستاد برج العرب في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 32 نقطة.