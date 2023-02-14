”مصر للطيران” تضم طرازًا جديدًا لأسطولها أواخر الشهر الجاري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:25 مساءً - كشف وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، أن الشركة الوطنية سوف تستقبل طائرة جديدة نهاية الشهر الجاري لضمها لأسطول الناقل الوطني.

وقال وزير الطيران المدني -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن مصر للطيران ستضم طائرة جديدة من طراز "A320n"، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية تستمر في خطتها التنموية لزيادة أسطولها الجوي.

يذكر أن شركة "مصر للطيران للشحن الجوي"، تسلمت قبل عدة أيام، طائرة جديدة من طراز "بوينج B737-800SF" بعد تحويلها من طائرة ركاب لطائرة شحن جوي.

وتعاقدت شركة "مصر للطيران" للشحن الجوي مع شركة كوميرشال جيت (Commercial Jet) الأمريكية الرائدة في مجال تحويل الطائرات من طائرات ركاب إلى طائرات شحن، وتعد هذه الطائرة أول طائرة شحن يتم تحويلها من طراز B737-800SF وتقوم بتشغيلها شركة مصر للطيران ليبلغ أسطول الشركة الوطنية من طائرات الشحن الجوي 4 طائرات.