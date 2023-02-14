وزير الاتصالات: الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر وعميق على سوق العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:25 مساءً - كشف عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل مشاركة مصر في فعاليات القمة العالمية للحكومات في الإمارات العربية المتحدة.

وقال عمرو طلعت في حوار مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات شديدة الخصوصية، ومصر تعتبر ضيفة شرف للقمة".

وأضاف عمرو طلعت: "موضوعات القمة العالمية للحكومات ترتبط بالتكنلوجيا وكيفية استخدام التكنولوجيا في مواجهة التحديات التي تواجها المجتمعات العربية".

وأكمل عمرو طلعت: "الذكاء الاصطناعي أصبح متواجدا في كافة المجالات والقطاعات وهناك برامج حديثة يمكن أن تجري بحث أكاديمي في ثوان معدودة بفضل الذكاء الاصطناعي".

ولفت عمرو طلعت إلى أن التحول الرقمي والميكنة لن يخفض الوظائف في العالم، لكن سوف تختلف طبيعة الوظائف المطلوبة لسوق العمل، مضيفا: "الذكاء الاصطناعي له تأثير مباشر وعميق على سوق العمل ومتطلباته عالميا".