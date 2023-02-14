رضا حجازى: القيادة السياسية لها رؤية فى الاهتمام بالتعليم الرقمى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من منطلق إيمان الدولة بالأهمية القصوى لملف التعليم، وانطلاقا من اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة المجالات، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (مصر الرقمية) اتجهت الوزارة إلى تجربة التحول الرقمى فى التعليم ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعليم والابتكار.





جاء هذا خلال مشاركة الوزير، فى جلسة بعنوان "مستقبل التعليم الرقمى.. الفرص والتحديات"، فى إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، التى تستضيفها مدينة دبى فى الفترة بين 12 و15 فبراير 2023.

وأضاف الوزير، أن القيادة السياسية لها رؤية فى الاهتمام بالتعليم الرقمى، وتنعكس هذه الرؤية فى استحداث وظيفة نائب للوزير للتطوير التكنولوجى، مؤكدا أن الوزارة لديها محتوى رقمى لجميع المناهج من الصف الرابع الابتدائى إلى الثانوية العامة بشراكة مع شركات أجنبية ومحلية.

وأشار الوزير إلى أن عدد الطلاب فى مصر يبلغ 25 مليون طالب، و60 ألف مدرسة، و2 مليون معلم وإدارى، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إدماج التعليم الرقمى فى البرنامج التعليمى، ومواكبة التغيرات فى العالم فى التعليم الرقمى، والذكاء الصناعى.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على دمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، من خلال القنوات التعليمية، والمنصات، بجانب استلام كل طلاب صفوف الثانوية العامة جهاز "التابلت" والذى يتم من خلاله الامتحانات إلكترونية، بالإضافة إلى أنه تتم امتحانات أبناؤنا فى الخارج عبر المنصة من خلال امتحانات إلكترونية عن بعد، مؤكدا على أهمية تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والتعليم وهو ما تحقق خلال العام الدراسى الحالى بدمج التكنولوجيا فى اليوم الدراسى من خلال إضافة حصص لمشاهدة القنوات التعليمية داخل المدرسة.

وأضاف أن الوزارة بدأت فى تنفيذ هذا المشروع لتزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية، مشيرا إلى أن الجيل الحالى هو جيل رقمى وأنسب استراتيجية معه هى التعليم الرقمى، ليكونوا قادرين على المنافسة العالمية، مشيرا إلى اتجاه الوزارة نحو تنفيذ هذا المشروع بجانب وضع مناهج جديدة تعزز هذا الاتجاه، مما سيؤدى إلى زيادة فرص وضع النشء على بداية الطريق نحو مهارات المستقبل باستخدام الإنترنت.

وأكد الوزير أنه بجانب القيام بتدريب الطلاب تعمل الوزارة أيضا على برامج تأهيل وتدريب شاملة للمعلمين، وتنمية مهنية مستمرة لهم، وذلك لتحقيق منظومة التحول الرقمى فى التعليم والتى من أهم أضلاعها الطالب والمعلم.

وقد شارك فى الجلسة كل من هدى الهاشمى مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشئون الاستراتيجية بدولة الإمارات، والدكتور وليد العلى أمين عام وعضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية بدولة الإمارات.