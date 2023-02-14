تموين الإسكندرية: 300 محل شارك فى الأوكازيون الشتوى

جدة - نرمين السيد - ووجه وكيل وزارة التموين بالإسكندرية محمد سعد الله بتشديد الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لمتابعة فعاليات التصفية الموسمية وذلك بالتنسيق مع إدارتى الرقابة والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم تحرير 28 محضرا لمحلات مخالفة لشروط التصفية الموسمية وعدم استخراج تصاريح للمشاركة فى الأوكازيون.

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