محمد صلاح وعائلته فى صور جديدة مع الممثل الأمريكي ويل فيريل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 فبراير 2023 10:28 مساءً - نشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورتين عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" برفقة أسرته بجانب الممثل الأمريكي المشهور ويل فيريل عقب انتهاء ديربي الميرسيسايد.

وحقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على حساب نظيره إيفرتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وحضر المباراة الممثل الأمريكي الشهير ويل فيريل، وشجع الريدز بكل قوة و أبدى إعجابه بمهارة صلاح وسرعته الفائقة.

وارتقى نادي ليفربول إلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة 7 لقاءات وتسجيل 36 هدفاً وتلقى 28.

بينما يحل فريق إيفرتون في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 11 مواجهة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم العالمية أصبح محمد صلاح اللاعب رقم 13 الذي يشارك في 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب واحد (71 هدفًا، 29 تمريرة حاسمة في آنفيلد).

وأوضحت الشبكة أن محمد صلاح بات ثالث أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم في 100 هدف على ملعب واحد، لقد فعل ذلك في 104 مباريات، خلف كل من آلان شيرر (74 في إيوود بارك) وتيري هنري (92 في هايبري).

بنات صلاح

محمد صلاح وعائلته