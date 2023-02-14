الإسكندرية تفوز بجائزتى «عاصمة الابتكار الأخضر» و«مؤشر إنتاج الابتكارات»

جدة - نرمين السيد - أعرب محافظ الإسكندرية محمد الشريف، عن سعادته بإعلان محافظة الإسكندرية عاصمة الابتكار لجمهورية مصر العربية لعام 2022، بعد فوزها بالمركز الأول فى جائزة الابتكار الأخضر لعام 2022، بالإضافة إلى فوز المحافظة أيضا بالمركز الأول فى المؤشر الفرعى لإنتاج الابتكارات من مؤشر عاصمة الابتكار فى مصر لعام 2022.





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