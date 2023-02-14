محافظ الدقهلية: نعمل على إقامة مشروعات استثمارية متنوعة لتعظيم الموارد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن المحافظة تعمل على إقامة مشروعات استثمارية متنوعة فى كافة المجالات لتعظيم موارد المحافظة، وإعادة استغلال هذه الموارد فى مشروعات خدمية للمواطنين فى قطاعات مختلفة من بينها بناء مدارس جديدة، ودعم وتطوير المستشفيات، وتطوير الشوارع والميادين وغيرها.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات، والمهندس خالد العجرودى استشارى الشركة، وذلك لبحث واستعراض المشروعات والفرص الاستثمارية المطلوب تنفيذها بالمحافظة فى العديد من القطاعات لدراسة إمكانية تنفيذها.

وأشار مختار إلى أن المحافظة لديها فرص استثمارية، أبرزها نقل وتطوير سوق الجملة للخضروات بالمنصورة وإنشاء مجمع أسواق حضارى على مساحة كبيرة تلبى احتياجات ومتطلبات التجار ورواد السوق، وحل مشكلة التكدس المرورى بمدينة المنصورة وخاصة شارع عبدالسلام عارف.

واستعرض محافظ الدقهلية، عددًا من المشروعات والفرص الاستثمارية المطلوب تنفيذها بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة داخل المحافظة ومشروعات سيتم تنفيذها لخدمة المواطنين خلال الفترة القادمة.

وأكد ثقته فى إمكانيات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، نظرًا لما حققته من نجاحات فى تنفيذ المشروعات التى يتم إسنادها إليها بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المحددة، لما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركات رائدة فى كافة المجالات.

وثمن المحافظ، دور وزارة الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة وتوريد معدات تحسين البيئة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية قبل البرنامج الزمنى المحدد لذلك مما وضع المحافظة فى مقدمات المحافظات فى الحصول على معدات تحسين البيئة.