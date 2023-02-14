جامعة المنصورة تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة «هاكاثون الحكومة الذكية»

جدة - نرمين السيد - فاز وفد طلاب النشاط العلمى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة بالمركز الثانى فى مسابقة "هاكاثون الحكومة الذكية"، والتى نظمتها جامعه بنها بمشاركة 260 فريقا بإجمالى 1300 طالب قادمين من 40 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.





وذكرت الجامعة فى بيان صادر اليوم الثلاثاء أن ذلك يعد إنجازا علميا جديدا يُضاف إلى سلسلة الإنجازات العلمية لجامعة المنصورة تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح البيان أن فريق لوميناس المكون من خمس طلاب من كلية الهندسة بجامعة المنصورة أحرز المركز الثانى على مستوى الجامعات المشاركة فى المسابقة عن مشروع " الغواصة الذكية"، التى يتم التحكم فيها عن بعد ولها عديد من الاستخدامات مثل تنقية المياة واللحام تحت سطح البحر والاستكشاف والتنقيب والحفاظ على الحياة البحرية عن طريق اكتشاف أمراض الشعب المرجانية قبل الانتشار.

وضمت قائمة الفائزين بالمسابقة من جامعة المنصورة عبد الرحمن إبراهيم أحمد، عمر إبراهيم الشرقاوى، محمود إبراهيم عبدالعزيز، عمر إبراهيم غازى، ومحمد أحمد إبراهيم.