الأعلى للإعلام ينعى مرسى عطا الله: مصر فقدت علمًا من أعلام الصحافة

وتقدم رئيس المجلس وأعضاء المجلس والعاملين، بخالص العزاء لأسرة الراحل، والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة الأهرام، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وأكد المجلس أن مصر فقدت واحدًا من أبرز الكتاب الصحفيين وعلمًا من أعلام الصحافة المصرية والعربية، وصاحب رحلة مهنية مشرفة وعطاء كبير فى كل المناصب والمواقع القيادية التى تولاها وكان آخرها رئيس مجلس إدارة الأهرام.
وأضاف أن الراحل كان من أهم المحللين الاستراتيجيين والسياسيين المصريين، وكان واحدًا من عمالقة الصحافة الذين خرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة.
وكان الكاتب الصحفى، مرسى عطالله ولد عام 1943 بمحافظة الغربية، وشغل العديد من المناصب الصحفية المرموقة، حيث عمل كصحفى ورئيس سابق لمجلس إدارة جريدة الأهرام، وكان رئيس سابق لنادى الزمالك عام 2005، ورئيس التحرير المؤسس لجريدة الأهرام المسائى، ورئيس تحرير سابق لمجلة الزمالك، ورئيس التحرير المؤسس لمجلة الزملكاوية.
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